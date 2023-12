Consegna 2 250 euro a un finto carabiniere per togliere il figlio dai guai | come difendersi dalle truffe

Leggi su bergamonews

(Di martedì 5 dicembre 2023) Bergamo. Il caso risale a pochi mesi fa ed è emerso nel corso di un convegno sulleorganizzato lunedì 4 dicembre da Cgil e Provincia di Bergamo. A Dalmine, un’anziana signora è stata raggirata dopo aver ricevuto la telefonata di un uomo che si è spacciato per un ufficiale dei carabinieri. Il sedicente militare ha raccontato alla donna che ilaveva provocato un incidente stradale e che gli servivano dei soldi per risarcire la presunta vittima: ben 25 mila. Di lì a poco è passato dall’abitazione della signora un altro, in abiti borghesi, che si è fattore 2 milain contanti più il bancomat, dal quale è riuscito a prelevare 250. Si può chiamare in tanti modi: “truffa del falso indennizzo”, del “falso ...