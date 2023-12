Concorso forestali con beffa in Sicilia | Schifani annulla per illegittimità

(Di martedì 5 dicembre 2023) Tante polemiche avvolgono ildella Regioneper l’assunzione di 46che nelle ultime ore è stato dichiarato illegittimo da parte del governatore Renato. Una decisione, quella dell’ex seconda carica dello Stato, resasi necessaria dopo il polverone alzato sulla procedura concorsuale che, già dai primi di novembre, aveva attirato l’attenzione di alcuni giornali locali che avevano sollevato non pochi dubbi sulla regolarità. E a far risuonare il campanello d’allarme, su tutti, il posizionamento del figlio dell’ex capo del Corpo forestale Giovanni Salerno, classificatosi primo su oltre 21mila candidati alla prova scritta, e la presenza in commissione esaminatrice di un dirigente che sarebbe stato indicato proprio da Salerno stesso. Ildei...

