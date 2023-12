Altre News in Rete:

Concorso docenti 2023, pubblicazione del bando prevista dopo il ponte dell'Immacolata - RIVEDI LA DIRETTA

Requisitidi sostegno Iper partecipare alriguardo ai posti di sostegno, oltre al titolo di studio necessario con riferimento alla classe di, devono aver superato ...

Concorso docenti scuola secondaria 2023: si svolgerà per oltre 100 classi di concorso, ecco quali Orizzonte Scuola

Concorso scuola secondaria, si può partecipare sia come ITP che come docente “di teoria” o si deve scegliere una classe di concorso Orizzonte Scuola

Concorso scuola secondaria, si può partecipare sia come ITP che come docente “di teoria” o si deve scegliere una classe di concorso

Ai nastri di partenza un nuovo concorso per la scuola secondaria. In via di definizione il numero di posti per classe di concorso e regione, già pubblicati invece il Decreto n. 205 del 26 ottobre 2023 ...

Concorso straordinario Ter 2023, posti per 70mila docenti: bando e requisiti

Concorso straordinario Ter 2023: in cosa consiste il primo atto del piano di reclutamento docenti, previsto dagli obiettivi del PNRR.