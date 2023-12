Concorso Azienda Ospedaliera di Potenza | 6 Posti per Dirigenti

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 5 dicembre 2023) Presso l’diè stato annunciato unPubblico Regionale unificato, basato su valutazione dei titoli e sostenimento di esami, con l’obiettivo di selezionare 6 professionisti per il ruolo di dirigente medico specializzato in disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.diper 6L’diha recentemente annunciato l’apertura di unPubblico Regionale unificato, un’importante iniziativa finalizzata alla selezione di sei professionisti altamente qualificati. Questi verranno scelti per ricoprire la delicata posizione di dirigente medico specializzato ...