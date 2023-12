Comunali Firenze | il Pd punta tutto sulla fedelissima di Nardella senza primarie ma si spacca E Renzi ora è una mina vagante

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il Pd fiorentino ha deciso: la candidata sindaca nel 2024 sarà Sara Funaro, assessora al Welfare,del primo cittadino Dario. Ma la cartolina inviata dall’assemblea cittadina Dem, riunitasi il 5 dicembre allo storico circolo Arci di San Bartolo a Cintoia, descrive un partito tutt’altro che unito, la cui vittoria alle prossimenon è affatto scontata, al di là dei sondaggi che lo vedono ancora in vantaggio. E questo non dipende solo dalle possibiliture interne, causate dalla scelta di non utilizzare lo strumento delle. O dalla probabile scesa in campo con il centrodestra di Eike Schmidt, direttore degli Uffizi e nome che piace trasversalmente in città. C’è un terzo incomodo ad aumentare le preoccupazioni dei Dem. Un ex alleato che è la vera ...