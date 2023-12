Altre News in Rete:

I migliori libri per Natale da leggere o regalare, ma con un po' di magia dentro

Se non avete mai letto Corto Maltese fermatevi subito, cliccate qui sotto, spegnete il, ... Questo romanzo è piùdei successivi, e sicuramente sono tutti molto lontani dalle ...

Computer lento dopo l'aggiornamento di Windows 11 Si risolve così WIRED Italia

PC lento o impallato È giunta l'ora di un ripristino: ecco come fare ... Computer Idea

La storia di Franco, licenziato per una bestemmia

“Io sono Franco e son un ex dipendente di Covisian”. Si presenta così il lavoratore licenziato per aver bestemmiato in uno scatto di rabbia mentre era in servizio nel call center gestito in appalto pe ...

Computer lento dopo l'aggiornamento di Windows 11 Si risolve così

Computer lento dopo averlo aggiornato con l'ultimo update di Windows 11 Svariati utenti lamentano un calo di prestazioni soprattutto in gioco dopo aver effettuato il passaggio a 23H2 dell'os di ...