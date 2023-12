Comprare il processore o CPU del PC | cosa bisogna sapere

Leggi su navigaweb

(Di martedì 5 dicembre 2023) Uno dei componenti più importanti di un computer è senza ombra di dubbio il, chiamato anche CPU (ossia Central Processing Unit). Quando compriamo un nuovo PC può risultare complesso capire il valore della CPU, visto che tra le sigle mostrate è davvero difficile capire quale modello è superiore all'altro. Per scegliere un nuovodel proprio PC (oppure di un nuovo computer), terremo conto delle caratteristiche tecniche, dell'anno di rilascio, del produttore ed anche del prezzo. 1) Errori nella scelta della CPU Ci sono tantissime dicerie e voci sui processori che confondono gli utenti al momento dell'acquisto: uncon una frequenza più alta o più core non significa che sia superiore ad unpiù moderno. Nello ...