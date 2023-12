Commissione Ecomafie in Campania | “Impianto di Giugliano smaltirà ecoballe”

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il mancato smaltimento dellecosta alla Regione80mila euro al giorno. È principalmente su questo problema che sta lavorando laparlamentare sulleche oggi, per la sua prima visita ufficiale, ha fatto tappa nella nostro regione. La nuovasulleper la prima volta inLa, presieduta da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Altre News in Rete:

Terra dei fuochi, la Commissione Ecomafie tra Napoli e Caserta

La priorita' e' capire dalle audizioni in loco e dalle prossime che si svolgeranno a Roma, nella sede della, quali siano le azioni prioritarie non solo per accelerare i processi di ...

Commissione ecomafie accende fari sulle ecoballe: "Costano 80mila euro al giorno. Vanno smaltite" CasertaNews

«Terra dei fuochi, province di Caserta e Napoli simboli delle ecomafie ma roghi in calo» ilmattino.it

Legge Codice Rosso, saggio di Morrone

Il parlamentare della Lega Jacopo Morrone ha partecipato all'iniziativa dell'Unione Sportiva Acli per la Giornata internazionale contro la violenza alle donne. È stato presentato il nuovo Codice Rosso ...

Ecomafie, convegno al Rione Terra di Pozzuoli con 3 magistrati

POZZUOLI – “Ecomafie, rifiuti tossici, mafie”. Si terrà giovedì 30 novembre – alle ore 18 – il Convegno Nazionale Antimafia organizzato dall’Associazione Osservatorio per la Legalità – Iniziative Pubb ...