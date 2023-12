Com' è il panettone «giapponese» con i disegni di Zerocalcare che tutti vogliono

Leggi su vanityfair

(Di martedì 5 dicembre 2023) Si chiama «Accogliente» il dolce di Natale di Gastronomia Yamamoto a Milano, perché crea ponti tra le culture, tre il Giappone e l'Italia, tra le donne in carcere e le popolazioni colpite dalla guerra in Kurdistan. Per il suo lancio c'era la fila fuori, ecco perché vale la pensa di sceglierlo