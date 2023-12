Click day per colf e badanti | come fare domanda

Leggi su quifinanza

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il Decreto Flussi 2023 consentirà a 9500 lavoratori non residenti nell’Unione europea di iniziare la propria attività lavorativa nel campo dell’assistenza familiare e socio-sanitaria. Poco meno di 10mila assunzioni, che richiedono però una specifica. Di seguito tutte le informazioni del caso, al fine di comprendere quali siano i passaggi necessari per la propria istanza telematica. Le date per le assunzioni diDicembre è il mese delday pere baby sitter, o almeno per chi ricopre questi ruoli e non risulta residente in uno Stato dell’Unione europea. Il processo ha avuto il via il 2 dicembre. Tutto ciò rientra nel Decreto Flussi 2023, che haobiettivo la regolarizzazione di un gran numero di lavoratori e lavoratrici, ben ...