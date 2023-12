Claudia Koll fa una rivelazione sconvolgente sul suo incontro con il diavolo

Leggi su lalucedimaria

(Di martedì 5 dicembre 2023) L’esperienza decisamente scioccante della nota attrice rivela un retroscena che fa aprire gli occhi su un male in agguato nella nostra vita. Si tratta di un male che si manifesta proprio nei momenti in cui l’uomo sta per lasciare il demonio per avvicinarsi al Signore, o verso quelle persone che si stanno avvicinando a Lui L'articolo proviene da La Luce di Maria.