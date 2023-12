Ciociaria | ad Anagni aumentano i furti e i cittadini fanno rete

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 5 dicembre 2023) Sono settimane ormai che alcuni quartieri di, paese che si trova nella zona nord della, sono vittime die tentativi di.Il problema si è evidenziato soprattutto nelle zone periferiche della città che circondate da ettari di terreni e reti stradali, consentirebbero a sconosciuti di muoversi da una parte all’ altra del territorio e a nascondersi, spaventando le tante famigliene, mettendo a rischio la loro incolumità dentro e fuori le loro abitazioni.Il Sindaco ha avuto incontri con le Forze dell’ Ordine, le quali insieme alla Prefettura hanno in capo l’ ordine pubblico. Tutti si stanno impegnando e non bisogna dubitare che la situazione si risolverà per il meglio.È comprensibile che isiano terrorizzati ed è fuori di dubbio che servano ...