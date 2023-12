Cinque consigli per affrontare il raffreddore prima dei farmaci

Leggi su dilei

(Di martedì 5 dicembre 2023) Starnuti. Naso chiuso. A volte leggero mal di gola. Con un pizzico di prurito al naso e con gli occhi che diventano rossi. Per chi va spesso incontro al, che può essere legato sia a virus che ad allergia, il momento non è certo dei migliori. Sono oltre duecento i ceppi virali che possono dare fastidi e viaggiano a grande velocità, raggiungendo chi incontrano anche a tre-quattro metri di distanza. Sia chiaro. Di certo non servono gli antibiotici, visto che si tratta di virus e non di batteri. Ed è altrettanto importante ricordare che a volte molto dipende dall’allergia: quella agli acari è presente anche in questa stagione. Non dimentichiamo che il clima si fa rigido. E questo certo non aiuta a prevenire il. Con il freddo, infatti, si rimane molto di più a contatto con gli altri in ambienti chiusi. E questo facilita il ...