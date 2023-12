Cina | portavoce | ottimizzera’ ancora politica visti agevolando viaggi transfrontalieri

(Di martedì 5 dicembre 2023) Pechino, 05 dic – (Xinhua) – Lacinese di esenzione dal visto per iatori provenienti da sei Paesi ha portato risultati positivi, e il ministero degli Esteri continuera’ a ottimizzare taleper offrire maggiore comodita’ nei, ha dichiarato oggi undel ministero cinese degli Esteri. IlWang Wenbin ha formulato questo commento quando gli e’ stato chiesto di fornire un aggiornamento sulla nuovaunilaterale cinese di esenzione dal visto, aperta il primo dicembre ai titolari di passaporto ordinario provenienti da sei Paesi, ovvero Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Malesia. Secondo le statistiche pubblicate dall’Amministrazione nazionale cinese per ...

Altre News in Rete:

Guerra in Ucraina, "Russia pronta ai negoziati". Svolta per la pace

A dichiararlo è ufficialmente ildel Cremlino Dmitry Peskov, a Rtvi. Putin, ha ... quando è stato spiccato il mandato d'arresto, Putin si è recato solo in Kirghizistan, in Kazakistan, in...

Cina: quasi 7000 ingressi senza visto in primi 3 giorni politica ... Radio Cina Internazionale

CINA-AFGHANISTAN I talebani insediano in Cina il loro primo ... AsiaNews

Cina-Francia: storia di amicizia tra due citta’, Tianjin e Albert

Pechino, 05 dic - (Xinhua) - C'e' una strada francese nella citta' cinese di Tianjin, e c'e' una strada di Tianjin nella citta' francese di Albert. Dietro ...

Guerra Ucraina Russia, news. Cremlino conferma: Putin domani a Riad e Emirati. LIVE

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. 22 droni Kiev distrutti su Crimea e Mar d'Azov. LIVE ...