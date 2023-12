Cina | invia medici all’estero coltivando amicizia in tutto il mondo

(Di martedì 5 dicembre 2023) Pechino, 05 dic – (Xinhua) – Negli ultimi sessant’anni, lahato oltre 30.000 operatori sanitari in 76 Paesi e regioni del, fornendo servizia quasi 300 milioni di pazienti. Agenzia Xinhua

