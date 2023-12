Cina | introduce iniziative per migliorare occupazione di laureati

(Di martedì 5 dicembre 2023) Pechino, 05 dic – (Xinhua) – Laha introdotto una serie di misure per agevolare l’e l’imprenditorialita’ deidel 2024, secondo una linea guida pubblicata dal ministero dell’Istruzione. I rettori delle universita’ cinesi e altri dirigenti sono incoraggiati a intensificare gli impegni aziendali per garantire maggiori opportunita’ di lavoro ai loro studenti, si legge nella linea guida. Le universita’ di tutto il Paese dovrebbero invitare i datori di lavoro a partecipare a piu’ eventi di reclutamento nei campus. Allo stesso tempo, le universita’ dovrebbero adattare i loro sforzi per allinearsi alle preferenze lavorative deie fornire un sostegno di alta qualita’ alla carriera e informazioni complete. I governi locali dovrebbero stabilizzare ed espandere moderatamente la scala ...

Altre News in Rete:

OnePlus 12: confermato l'arrivo sui mercati globali

...tecnologia OnePlus ha svelato inil suo ultimo modello di punta, il OnePlus 12 , posizionandosi come il degno successore del OnePlus 11 dello scorso anno. Questo nuovo dispositivouna ...

Cina, una nuova portaper i viaggi in Oriente TTG Italia

Introducing the “Hainan BOAO Lecheng International Medical ... Assolombarda

Cina, l’esca dei visti giocherà pro-Pechino

La misura, introdotta in via sperimentale fino al 30 novembre 2024, riguarda chi si reca in Cina per motivi di affari, motivi familiari e turismo a condizione che la permanenza non superi ...

L’hamburger che fa affondare Biden

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...