Cina | Hubei | antica diga rinvenuta in sito di reperti di Qujialing 2

(Di martedì 5 dicembre 2023) Jingmen, 05 dic – (Xinhua) – Questa foto aerea, scattata ieri 4 dicembre 2023, mostra una veduta deldidia Jingmen, nella provincia centrale cinese dello. Ladi Xiongjialing, costruita inizialmente circa 5.100 anni fa, fa parte deldi. La, completa di serbatoio e sfioratore, e’ stata identificata come il primo progetto noto di conservazione dell’acqua in. Il progetto suggerisce che le antiche popolazioni della zona avessero imparato a sfruttare l’acqua in base alla conformazione del terreno, anziche’ limitarsi a mettere in atto misure per difendersi dalle alluvioni, ha dichiarato He Nu, ricercatore dell’Istituto di archeologia dell’Accademia cinese delle ...