(Di martedì 5 dicembre 2023) Boao, 05 dic – (Xinhua) – Ilprincipale del Boaofor Entrepreneurs 2023 si e’ svolto ieri a Boao, una cittadina costiera nella provincia meridionale cinese di, e i partecipanti si sono concentrati sulla nuova produttivita’ e sui nuovi motori di crescita. La nuova produttivita’, caratterizzata da applicazioni ad alta tecnologia e sostenuta da industrie nascenti e nuovi formati, e’ in linea con i requisiti di uno sviluppo di alta qualita’, ha dichiarato Lyu Yansong, caporedattore dell’agenzia di stampa Xinhua. Xinhua e’ desiderosa di collaborare cone persone di ogni provenienza per assumersi la responsabilita’ dire uno sviluppo di alta qualita’ e contribuire in modo sostanziale a far progredire il ringiovanimento della nazione cinese su tutti i fronti. ...