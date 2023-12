Cina | GDI promuove cooperazione tra Sud globale

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 dicembre 2023) Guangzhou, 05 dic – (Xinhua) – L’Iniziativa di sviluppo(GDI)ra’ ulteriormente lae gli scambi tra i Paesi in via di sviluppo, hanno dichiarato i partecipanti all’Understanding China Conference (Guangzhou) 2023. L’evento, conclusosi ieri a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, ha ospitato un forum tematico sulla GDI e sullatra i Paesi in via di sviluppo. Secondo l’ex presidente etiope Mulatu Teshome, la GDI rappresenta un rinnovato impegno al partenariato. L’attuazione della GDI e’ essenziale per raggiungere i vari obiettivi di sviluppo sostenibile, ha dichiarato Teshome. L’ex presidente ha sottolineato che il progetto della GDI e’ altamente pratico e che pone l’accento sulla generazione di risultati ...