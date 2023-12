Ciao Darwin 9 | la prima sfilata in intimo

Leggi su bellezze.tv

(Di martedì 5 dicembre 2023) Sappiamo bene che il momento più visto in assoluto da parte del pubblico maschile diè lainun classico intramontabile che tiene incollati alla TV tantissimi telespettatori. Nellapuntata la sfida era da Demoni e Angeli. Per lainle protagoniste sono state Anna Furlan per i Demoni e Anna Forlin per gli Angeli. Anna Furlan Di Anna Furlan, sul web non si trova molto. Sappiamo che è una cubista e una ragazza immagine che in puntata si è presentata con la frase “Cambio pannolini a uomini adulti”. Questo fa presagire un lavoro nel settore dell’intrattenimento per adulti ed in effetti dal suo Instagram (che a dire il vero non è molto seguito) ci sono linkati un canale Telegram e un profilo Onlyfans appena aperto ...