Ci faranno ridere? Ecco le prime impressioni sulla nuova squadra di comici di LOL 4

Leggi su gqitalia

(Di martedì 5 dicembre 2023) LOL è l’ormai iconico comedy show dove chi ride è fuori, un’impresa tremenda perché il cast è composto da dieci concorrenti che sono in grandissima parteprofessionisti noti per la loro capacità di fare sbellicare la gente. Il fortunato format, prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, è un luogo dove la genialità comica può esplodere spontanea e all’improvviso. «Per me è stato traumatico e nel trattenere le risate temevo che la mia faccia si modificasse», ha dichiarato Maccio Capatonda, vincitore della seconda edizione di LOL: chi ride è fuori per sottolineare la difficoltà del riuscire a non. «Senza contare l’ansia di avere davanti a me tanti idoli e dovere trattenere il riso.» Quest’anno gli idoli della quarta edizione che si sfideranno sotto lo sguardo di Fedez affiancato da Frank Matano e Lillo Petrolo sono particolarmente ...