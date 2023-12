«Chiamava i suoi difensori neri “King Kong”» | L’Equipe svela le accuse di razzismo a Galtier

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 dicembre 2023) “Non accetto che la gente dica che sono razzista”, diceva a metà settembre Christophein un’intervista a Canal+. L’ex allenatore del Psg (che per un periodo fu anche accostato al Napoli) sarà processato tra dieci giorni per discriminazione e molestie razziali, nei confronti di alcuni giocatori che allenava ai tempi del Nizza. E’ accusato da una email in particolare inviata alla sua dirigenza da Julien Fournier, ex direttore sportivo del Nizza.ha avuto accesso alle carte dell’accusa, e rivela una versione ancora più incriminante, basata sulle dichiarazioni rese dal suo ex assistente al Nizza, Frédéric Gioria.se la prendeva con i giocatorie arabi nella sua rosa. Gioria riferisce per esempio di aver sentitoarrabbiarsi per l’ingaggio di Angevin Billal Brahimi a ...