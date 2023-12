Chi è Stefano Rastelli | compagno di Romina Carrisi e padre del suo primo figlio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 dicembre 2023) Da qualche tempo,è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato. Il fortunato, molto più grande di lei, risponde al nome died è un regista Rai molto conosciuto.è incinta. La figlia di Al Bano ePower ha confermato in tv le indiscrezioni sulla sua prima gravidanza che circolavano da qualche tempo: “L’ho scoperto mentre ero in Croazia” – ha confidato a Verissimo – avevo finito di girare lo spettacolo di papà, mi sentivo sempre stanca e quando sono arrivata da mia sorella lei mi ha accompagnata a prendere il test e alla fine ho scoperto di essere incinta”. È stato sempre nel salotto di SIlvia Toffanin che la 36enne ha parlato per la prima volta della storia d’amore con ildel suo bambino, ...