Chi è Monia La Ferrara | nuova concorrente del Grande Fratello 2023?

Leggi su optimagazine

(Di martedì 5 dicembre 2023) In seguito alle varie uscite dalla casa del, ha fatto il suo ingresso nel realityLa, di 35 anni, insieme a Federico Massaro.Durante la diretta di lunedì 4 dicembre, andata in onda su canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, condotta come al solito da Alfonso Signorini, ha dunque esordito la, consorpresa di Massimiliano Varrese. Già, perchéè la ex fidanzata dell’attore. Questo lascia presagire nuove dinamiche sentimentali, dopo il triangolo Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti Chi èLa Ferrera? Ex hostess di origine siciliana. Madre di due bimbe, Nicole e Sophie, nate da una relazione con il calciatore polacco B?a?ej ...