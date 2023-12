Chi è il Floopaloo | la descrizione della creatura misteriosa dagli occhi gialli

Leggi su cultweb

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ilè un personaggio di fantasia, che dà il titolo a una serie animata francese per bambini, prodotta dal notissimo autore Marc du Pontavice, originariamente trasmessa in Italia con il nome di Summercamp. Questamagica, che sa esaudire qualsiasi desiderio e rispondere a ogni domanda, ha un aspetto misterioso di cui si conoscono pochi particolari, come glie il pelo blu o bianco. Generoso e servizievole, non esita ad aiutare i suoi piccoli amici, regalando loro tanti oggetti che si riveleranno importanti per le rispettive avventure. Emana un profumo di dolce. E vive in una capanna mobile nella Valle delle sorprese, un posto fantasmagorico, con pietre strane, alberi straordinari e fiumi verticali, nelle cui vicinanze bambine e bambini trascorrono le vacanze ...