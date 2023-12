Che strano il silenzio di Landini sulla Panda in Serbia

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 5 dicembre 2023) Tiene banco il casoelettrica. Il modello Fiat in salsa green verrà infatti prodotto nello stabilimento di Kragujevac, in, dove in questo momento vengono realizzate le Fiat 500L. Uno dei modelli più venduti dalla casa automobilista italiana verrà dunque prodotto in un altro Paese, una notizia che ha scatenato un ampio dibattito sia per le possibili ripercussioni sull’occupazione in Italia, sia per la scelta industriale dell’azienda di cui Exor – famiglia Agnelli – è prima azionista. Una situazione estremamente delicata, ma c’è da segnalare un grande assente: Maurizio. In uno scenario del genere, soprattutto per il possibile futuro dello stabilimento di Pomigliano d’Arco dove al momento viene prodotta lagrazie al lavoro di 4 mila persone, ci si aspetterebbe una presa di posizione netta da ...