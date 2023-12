“Che schifo | espulso” Grande Fratello | choc su Garibaldi contro Beatrice | cosa le ha fatto

Leggi su tuttivip

(Di martedì 5 dicembre 2023) Discussione incendiaria al2023 e che ha nuovamente coinvoltoLuzzi ed il suo ex flirt ‘primitivo’ Giuseppe. Tutto ha avuto origine due puntate fa, lo scorso sabato, quando si è presentato il padre di lui e se l’è presa con l’attrice. Il fuori onda, con tanto di insulti, del 30enne. Ormai è chiaro che il calabrese non abbia una buona scorta di freni inibitori e sbotti alla prima occasione per poi doversi ogni volta pentire e scusare per quanto detto in diretta e magari durante una puntata, ciò è successo anche stavolta al2023. Gli insulti di GiuseppeversoLuzzi....