“Che immagine diamo così?” Scioperano i medici | ma Bassetti difende il governo

(Di martedì 5 dicembre 2023) Disagi oggi nella sanità per lo sciopero di 24 ore di, infermieri e dirigenti sanitari proclamato dal maggiore sindacato degli ospedalieri, l'Anaao Assomed, e dalla Cimo-Fesmud. Si prevede che possano saltare fino a un milione e mezzo di visite, esami e interventi. Sono in programma manifestazioni in tutta Italia: alle 11,30 a Piazza SS Apostoli, a Roma, prende inizio il sit-in di protesta contro la manovra economica e in difesa del Servizio Sanitario Nazionale promosso dai sindacati con lo slogan «La sanità pubblica non si svende, si». I sindacati deiaccusano la manovra di non salvaguardare il servizio sanitario nazionale perché mancano la detassazione di una parte della retribuzione, più fondi per il contratto di lavoro, depenalizzazione dell'atto medico, cancellazione dei tagli alle pensioni e creazione di ...