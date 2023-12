‘Cena di beneficenza dell’A F Ma L ’ | un successo l’evento a sostegno delle persone indigenti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGrande partecipazione per la “Cena di.F.Ma.L. (Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani) che si è tenuta nell’incantevole scenario del Borgo degli Angeli, allestito sapientemente da Oscar Roberto Aciar. Tema della serata: “Aiutiamo i ‘Nostri malati’ e sosteniamoli a prendersi cura di sé!”. Con la raccolta fondi sarà possibile essere al fianco, far fronte alle spese sanitarie, contribuire al consolidamento del progetto “Dona un pasto a chi non ce l’ha”. L’AFMAL ha iniziato anche la raccolta fondi per un nuovo progetto ambizioso, denominato “Donare un “Casco al Day Hospital Oncologico del Fatebenefratelli”, che ha lo scopo di ridurre la caduta dei capelli nelle pazienti che si sottopongono alle sedute di ...