“Cecchettin? Uno spartiacque | finalmente si parla di patriarcato e cultura dello stupro” | i racconti delle giovani ai funerali di Padova

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) “Non ci bastano le lacrime della politica, se non si agisce contro i femminicidi si è complici”. Lo dicono le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato in migliaia aidi Giulia. “Purtroppo non è stata l’ultima vittima di femminicidio, dalla sua morte ce ne sono state altre – racconta una studentessa universitaria – ma credo che sia stato uno. Per la prima volta siamo riusciti are sulle tv nazionali die le chiamate ai numeri antiviolenza sono raddoppiate. Ed è anche un segnale che se ne avessimoto forse non saremmo arrivati a questo punto”. In piazza ci sono anche tanti ragazzi: “Ho visto dei cambiamenti tra molti uomini – racconta ...