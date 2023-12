Catania | sequestrati oltre 200 kg di fuochi d’artificio illegali

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 5 dicembre 2023) Pubblicato il 5 Dicembre, 2023 In vista delle prossime festività natalizie, il Questore diha disposto speciali controlli mirati al contrasto del commercio illegale deifinalizzati ad infrenare il fenomeno della vendita e dell’accensione abusiva diartificiali che, incautamente accesi in occasione delle festività di fine anno, sono spesso causa di incidenti anche con gravi conseguenze per l’incolumità degli utilizzatori. Nella mattinata di ieri, il personale della Squadra Amministrativa della Divisione PASI della Questura di, a seguito di una meticolosa attività info-investigativa, ha individuato e fermato un veicolo sospetto che transitava lungo l’autostrada A18, in direzione San Gregorio. Sottoposto a controllo, i poliziotti hanno rivenuto – stipato ...