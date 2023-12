Castellone | “La Salute pubblica va tutelata Ma le destre ingrassano i privati”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 5 dicembre 2023) Oggi incroceranno le braccia medici e infermieri, Mariolina, vicepresidente M5S del Senato, che succede? “Succede che questa manovra entra a gamba tesa sulle pensioni di 732mila dipendenti pubblici, tra cui 40mila tra medici e infermieri, che rischiano di subire una decurtazione degli assegni pensionistici che va da poche a diverse centinaia di euro al mese. E quindi, giustamente, oggi questo personale sanitario incrocerà le braccia. Evidentemente non sono state rassicuranti le promesse del Governo di correggere parzialmente questa follia nel maxiemendamento alla legge di Bilancio, anche perché il danno fatto è davvero gravissimo ed ha destabilizzato milioni di lavoratori che non si fidano più di uno Stato che procede in modo schizofrenico cambiando e ricambiando regole che incidono sulla vita e sul futuro dei cittadini”. Voi del Movimento Cinque Stelle ...