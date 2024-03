Castello Cova Milano | storia e dove si trova il palazzo

Leggi tutta la notizia su milano-notizie

(Di martedì 5 dicembre 2023) Vi invitiamo a scoprire un edificio veramente spettacolare e universalmente riconosciuto a: il. Pur essendo tecnicamente un, per tutti rappresenta un autentico, simile a quelli che sino nelle pagine dei libri delle fiabe. Stiamo parlando del, un’opera affascinante nella città di. Unitevi a noi per esplorarne lasie la sua, o forse sarebbe più appropriato chiamarlo, è un’imponente struttura situata in via Carducci, nel cuore di, nella zona di Sant’Ambrogio. ...