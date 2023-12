Caso Giulio Regeni | rinviati a giudizio i quattro 007 egiziani

Leggi su 361magazine

(Di martedì 5 dicembre 2023) . La madre diha detto: “Ringraziamo tutti, oggi è una bella giornata” I007imputati nell’ambito del procedimento penale sulla morte del ricercatore italiano, avvenuta nel 2016 in Egitto, sono stati. Si tratta di Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi e Magdi Ibrahim Abedal Sharif. Le accuse sono di concorso in lesioni personali aggravate, omicidio aggravato e sequestro di persona aggravato.era un dottorando italiano in Scienze politiche dell’Università di Cambridge. Il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir, è stato rapito a Il Cairo. Il suo corpo è stato ritrovato nove giorni dopo, torturato e ucciso. Le ...