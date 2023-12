Casertana – Foggia | scontri tra tifoserie | due feriti | indagini in corso e probabili DASPO

(Di martedì 5 dicembre 2023) Caserta.ieri sera allo Stadio Pinto di Caserta nell’intervallo della partita di serie C tra, con il secondo tempo che è iniziato dopo un’ora. A creare problemi al duplice fischio finale del primo tempo, con il risultato di 2-0 per la, il lancio di fumogeni e bombe carta dal settore ospiti composto da circa 300 tifosini verso i distinti, dove c’erano i supporter di casa. Questi ultimi hanno risposto con altri fumogeni, quindi hanno cercato di raggiungere i fan pugliesi, sfondando un cancello ed invadendo la pista di atletica. Le duesono venute a contatto, due casertani sono rimasti, uno da un fumogeno, l’altro colpito forse con una spranga (entrambi medicati sul posto). Sono così dovuti intervenire gli ...

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Caos assoluto a Caserta nell'intervallo del match tra, sfida valevole per il Girone C di Serie C. Gli scontri avvenuti tra le due tifoserie tra primo e secondo tempo hanno infatti causato 6 feriti, di cui uno grave. I tifosi della ...

La Casertana supera il Foggia con una prestazione stellare e si insedia solitaria al terzo posto. È l'ottavo risultato utile consecutivo per i falchetti. I rossoblu sono stati perfetti ...

Il bilancio della sfida del Pinto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino dopo gli scontri in Casertana-Foggia. "Notte di follia al Pinto. Scene di guerriglia urbana durante la ...