Casamonica | Cassazione conferma 416bis | è associazione mafiosa

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Il clanè un'. La, con una sentenza pronunciata il 24 novembre scorso, ha riconosciuto l'impianto accusatorio della Direzione distrettuale antimafia di Roma nell'inchiesta, coordinata dal pm Edoardo De Santis, che nel 2020 ha portato all'operazione ‘Noi proteggiamo Roma, con una ventina di arresti. In particolare, i supremi giudici hannoto l'accusa dia delinquere di stampo mafioso per quattro esponenti del clan come affermato già dalle sentenze di primo e secondo grado dopo il processo con rito abbreviato: si tratta di Guerrinodetto Pelè, condannato in Appello nel dicembre 2022 a 10 anni e due mesi di reclusione, Cristiana 8 anni, Sonia ...