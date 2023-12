Carceri | dal Garante Campano nuovo sos per Bellizzi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ogni volta che vengo al carcere diIrpino (AV), mi ricordo di quando negli anni ‘80 ho iniziato qui la mia attività di volontariato. Lo dico per ricordare a me stesso il valore della continuità di chi si vuole occupare della comunità penitenziaria, fatta sia da detenuti che da detenenti. Se stanno bene gli uni stanno bene gli altri. In questo senso la carenza in organico di 84 unità di agenti di polizia penitenziaria, di psichiatri, di operatori sociosanitari, non consente di coniugare con efficacia il dettato costituzionale del reinserimento sociale dei diversamente liberi, citato all’art. 27 comma 3 della Costituzione, né il diritto alla salute delle persone che è un diritto fondamentale, così come scritto all’art. 32 della Costituzione”, Così ildelle persone sottoposte a ...