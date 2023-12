Cancro seno metastatico | in un vodcast la storia di Catia che ' vive positivo'

(Di martedì 5 dicembre 2023) Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) - Di fronte ad una malattia importante, come la diagnosi di tumore alavanzato, si viene inizialmente travolti dalla negatività, perché “siamo sempre abituati a dare troppo peso alle cose negative minimizzando le cose positive. Se facciamo il contrario, forse que

Su Alleati per la Salute nel Vodcast 'E' tempo di vita' una storia per affrontare anche la recidiva di malattia Di fronte ad una malattia importante, come la diagnosi di tumore alavanzato, si viene inizialmente travolti dalla negatività, perché 'siamo sempre abituati a dare troppo peso alle cose negative minimizzando le cose positive. Se facciamo il contrario, forse ...

Tumore al seno BRCA mutato: via libera ad olaparib Fondazione Umberto Veronesi

L'inavolisib di Roche si dimostra promettente in uno studio sul cancro al seno

GENOVA - Il farmaco sperimentale inavolisib di Roche ha dato risultati promettenti in uno studio critico di Fase III, segnando potenzialmente un progresso significativo nel trattamento del carcinoma m ...