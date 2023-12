(Di martedì 5 dicembre 2023) (Adnkronos) – Di fronte ad una malattia importante, come la diagnosi di tumore alavanzato, si viene inizialmente travolti dalla negatività, perché “siamo sempre abituati a dare troppo peso alle cose negative minimizzando le cose positive. Se facciamo il contrario, forse quello è un momento in cui iniziamo a vivere”. Così, protagonista di una nuova puntata del‘E’ tempo di vita’, iniziativa promossa da Novartis insieme a Salute Donna Onlus e prodotta da OnePodcast. La donna, nel 2011 ha ricevuto la prima diagnosi e tre anni fa, quando tutto sembrava passato, è arrivata la recidiva con metastasi. Con la sua testimonianza,racconta come gestire una condizione che, anche grazie ai progressi terapeutici, rimette al centro la propria vita, per una sua realizzazione sia nel presente che nella ...

Altre News in Rete:

Cancro seno metastatico, in un vodcast la storia di Catia che 'vive positivo'

Su Alleati per la Salute nel Vodcast 'E' tempo di vita' una storia per affrontare anche la recidiva di malattia Di fronte ad una malattia importante, come la diagnosi di tumore alavanzato, si viene inizialmente travolti dalla negatività, perché 'siamo sempre abituati a dare troppo peso alle cose negative minimizzando le cose positive. Se facciamo il contrario, forse ...

Cancro seno metastatico, in un vodcast la storia di Catia che 'vive positivo' Adnkronos

Tumore al seno BRCA mutato: via libera ad olaparib Fondazione Umberto Veronesi

Cancro seno metastatico, in un vodcast la storia di Catia che 'vive positivo'

Su Alleati per la Salute nel Vodcast 'E’ tempo di vita' una storia per affrontare anche la recidiva di malattia Di fronte ad una malattia importante, come la diagnosi di tumore al seno avanzato, si ...

L'inavolisib di Roche si dimostra promettente in uno studio sul cancro al seno

GENOVA - Il farmaco sperimentale inavolisib di Roche ha dato risultati promettenti in uno studio critico di Fase III, segnando potenzialmente un progresso significativo nel trattamento del carcinoma m ...