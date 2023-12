Calhanoglu premiato al Gran Galà del Calcio | sul red carpet con la moglie

Altre News in Rete:

Da Spalletti a Osimhen, il Calcio Napoli trionfa al Gran Galà Aic

... difesa a 4 con Di Lorenzo , Kim , Bastoni e Theo Hernandez, una mediana con, Lobotka e Barella e in attacco il trio formato da Leao, Osimhen e Kvaratskhelia (anche come miglior ...

Calhanoglu dimentica il Milan «Qui all'Inter due anni belli per me» Milan News 24

Gran Galà del Calcio: nella top11 AIC ci sono Barella, Bastoni e Calhanoglu. Tutti i premi fcinter1908

Gran Galà del Calcio 2023, a Milano premiati i migliori calciatori della stagione 2022/2023

Calhanoglu, Lobotka e Barella a centrocampo e Leao, Osimhen e Kvaratskhelia in attacco. Kvaratskhelia è stato premiato anche per il miglior gol, la sua rete in Napoli-Atalanta dell'11 marzo scorso. Il ...

Spalletti, retroscena su Kvaratskhelia: "Di Lorenzo mi chiedeva di farlo giocare sull'altra fascia"

L'ex allenatore del Napoli Luciano Spalletti, premiato al Gran Galà del Calcio come migliore allenatore della passata stagione, ha poi parlato a ruota libera ai microfoni di Sky: "Kvaratskhelia Ha ...