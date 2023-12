Calendario Europei nuoto 2023 oggi | orari 5 dicembre | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di martedì 5 dicembre 2023), martedì 5, prende il via l’edizionedeglidiin vasca corta a Otopeni (Romania). Un day-1 interessante nel quale si assegneranno le prime medaglie e in cui l’Italia vorrà farsi trovar pronta. Sarà difficile replicare le 35 medaglie di Kazan, di due anni fa, ma la squadra guidata da Cesare Butini vorrà provarci. Marco e Luca De Tullio e Matteo Ciampi saranno i primi azzurri in vasca nelle batterie dei 400 stile libero, a precedere Silvia Di Pietro e Jasmine Nocentini nei 50 stile libero e Lorenzo Mora nei 50 dorso, che cercherà di sfruttare le sue straordinarie subacquee. Fari puntati sulle heat dei 100 rana con Benedetta Pilato, Martina Carraro e Anita Bottazzo, con la pugliese che nel corso degli Assoluti invernali di Riccione ha impressionato. A completamento del ...

Altre News in Rete:

Far west contro l'arbitro, UFFICIALE: regolamento violato, è caos

Un altro weekend calcistico sta per andare in archivio con i posticipi che sono inquesta sera. Il calcio non stanca mai e in tanti si sono incollati davanti alla tv per ...campionati

Europei 2024: calendario, risultati, date, orari di tutti i gironi (Italia nel gruppo B) e il tabellone completo Eurosport IT

Girone Italia Euro 2024: calendario, date e orari delle partite in tv Corriere dello Sport

Cosa aspettarsi dall'Italia agli Europei di nuoto in vasca corta

Dal 5 al 10 dicembre a Otopeni, Romania, si nuota per le medaglie europee. Due anni fa gli azzurri ne portarono a casa trentacinque ...

Lo Spazio nel 2024, che anno sarà: le missioni made in Europe

ROMA – Le missioni spaziali che attendono l’Europa e l’Italia per il 2024 sono numerose e variegate, tutte entusiasmanti: dal debutto sulla Stazione spaziale commerciale di Axiom al volo inaugurale de ...