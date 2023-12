Calciomercato Milan | Maignan seguito da vari club | si allunga la lista delle contendenti

Altre News in Rete:

Cannavaro riparte dalla Turchia: allenerà Balotelli

Il club turco ha esonerato l'olandese Patrick Kluivert (ex centravanti olandese di Ajax,e Barcellona) dopo la sconfitta in casa per 3 - 2 contro il Samsunspor. La squadra, dove gioca anche l'...

Calciomercato Milan, preso il parametro zero! Ultimissime Milan News 24

“Maignan in cima alla lista”: Milan, pessime notizie in vista del calciomercato

Maignan lontano da Milano Le ultime Come riportato da calciomercato.com il Milan sta cercando in tutti i modi di trattenere il suo portierone, i rossoneri infatti vogliono continuare a lungo il loro ...

Accordo raggiunto: il Milan ha preso l’attaccante, arriva a gennaio

Il Milan ha praticamente definito l'ingaggio di un giocatore molto promettente: arriverà senza alcun esborso riguardante il cartellino.