Calciomercato Milan – Gabbia verso il ritorno E occhio a Theo Hernandez

(Di martedì 5 dicembre 2023) Come riportato dall'esperto diMatteo Moretto, ilsi sarebbe deciso a riprendere. E

Altre News in Rete:

Clamoroso dalla Germania: Milan interessato a Müller

Il, infatti, cerca un calciatore d'esperienza per aiutare i tanti giovani a crescere e la suggestione di portare in Italia il campione del mondo del 2014 affascina la dirigenza. Intanto, però, ...

Calciomercato Milan, preso il parametro zero! Ultimissime Milan News 24

Boom Milan, che colpo: dal Bayern Monaco a parametro zero

Indiscrezione a sorpresa su un'operazione clamorosa alla quale il Milan starebbe pensando per il 2024. Un campione dal Bayern Monaco.

Matteo Gabbia potrebbe davvero tornare al Milan nella sessione invernale di calciomercato: le ultime sulla trattativa

L’emergenza infortuni nel reparto difensivo spingono il calciomercato Milan ad accelerare i tempi per l’arrivo di un difensore: i rossoneri fanno sul serio per Matteo Gabbia. Il centrale classe ’99 in ...