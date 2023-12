Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra | “Manchester United su Maignan”

(Di martedì 5 dicembre 2023) Secondo quanto riportato dal The Sun, quotidiano britannico, ilsarebbe interessato a Mikedel

Altre News in Rete:

Lotta Champions, la Roma aggancia il quarto posto in classifica: in quota i giallorossi lanciano la sfida al Napoli

Non dovrebbero esserci problemi per il ritorno nell'Europa che conta della Juventus, vista tra le prime quattro posizioni a 1,02, seguita dala 1,10. Non molla invece la presa la Fiorentina, a -...

Calciomercato Milan, preso il parametro zero! Ultimissime Milan News 24

MILAN, Leao guarito ma è in dubbio per l'Atalanta

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - Rafael Leao è guarito dalla lesione al bicipite femorale subita contro il Lecce nella partita di campionato precedente alla sosta ma la sua presenza ...

Leao, la Serie. Si prospetta un’asta per Rafael

In questo avvio di stagione Rafael Leao non si sta ripetendo ai livelli a cui aveva abituato tutti negli anni passati. Al talento portoghese molte critiche stanno arrivando per il rendimento troppo al ...