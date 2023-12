Calcio | Serie A Allegri miglior allenatore di novembre

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il tecnico della Juventus riceverà il premio Coach Of The Month prima della gara col Napoli MILANO - Massimilianoè ildiA per quanto riguarda il mese di. Il ...

Questo il commento di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, alla premiazione: "Max Allegri è uno dei grandi 'Maestri' del nostro calcio e quest'anno ha reso la Juventus un mix ...