(Di martedì 5 dicembre 2023) Ilha raggiunto tre vittorie consecutive, tra cui una in Coppa Italia, grazie alla guida del nuovo allenatore Rosario. La squadra ha dimostrato dignità, personalità e spirito di ...

Altre News in Rete:

Calcio: riflettori sulla Promozione. Fiesole ha trovato il passo giusto. Selvaggio si coccola il suo gruppo

Il Fiesole ha raggiunto tre vittorie consecutive, tra cui una in Coppa Italia, grazie alla guida del nuovo allenatore Rosario Selvaggio. La squadra ha dimostrato dignità, personalità e spirito di ...

Calcio: riflettori sulla Promozione. Fiesole ha trovato il passo giusto ... Quotidiano Sportivo

Calcio serie C, sotto i riflettori il derby tra Ancona e Recanatese Centropagina

Calcio Prima e Seconda categoria

Punti pesanti in questa undicesima giornata di andata di Prima e Seconda categoria. Prima categoria. I riflettori sono puntati sulla trasferta del Forte secondo a Mulazzo, squadra che non naviga in ...

Calcio, Serie C. Brindisi-Crotone “crocevia importante” senza sette titolari, Zauli in allerta

Il Crotone ben strutturato, guidato da mister Zauli, è in settima posizione con l’anomalia del migliore attacco (23 reti in attivo) dopo il Picerno (28), e la peggiore difesa (21 subite) che ne hanno ...