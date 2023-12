(Di martedì 5 dicembre 2023) Obiettivo secondo posto centrato: la nazionale difemminile ha battuto la3 - 0 e grazie anche al successo della Spagna (5 - 3 in rimonta) contro la Svezia, conquista il secondo posto ...

Altre News in Rete:

Italia - Svizzera Femminile 3 - 0: festa in Nations League. Rivivi la diretta

PARMA - L'Italia Femminile di Soncin ha battuto per 3 - 0 al Tardini di Parma la Svizzera nell'ultima giornata del girone A4 diLeague e chiude al secondo posto, utile per avere una migliore posizione nel ranking e un girone più morbido in vista delle qualificazioni a Euro 2025. Bisogna anche ringraziare la Spagna che ...

Nations League calcio femminile, la classifica del girone dell'Italia: Spagna alla Final Four, retrocede la Svizzera OA Sport

Calcio: Nations League donne, Italia-Svizzera 3-0 - Calcio - Ansa.it Agenzia ANSA

Calcio: Nations League donne, Italia-Svizzera 3-0

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Obiettivo secondo posto centrato: la nazionale di calcio femminile ha battuto la Svizzera 3-0 e grazie anche al ...

L'Italia fa l'impresa contro la Spagna in casa delle Campionesse del mondo... Che giocano però in 10 parte della ripresa

NATIONS LEAGUE FEMMINILE - L'episodio è clamoroso anche se non cambia la prodezza compiuta dall'Italia che è andata a vincere in casa delle Campionesse del mondo in carica. Peccato, però, che la ...