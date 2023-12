Calcio a 5 | i convocati dell’Italia per le sfide finali di qualificazione ai Mondiali 2024

Leggi su oasport

(Di martedì 5 dicembre 2023) Per Massimiliano Bellarte, il dado è tratto. L’allenatore della nazionale italiana maschile dia 5 ha infatti reso noto l’elenco deiin vista del doppio impegno finale nel percorso diai. Due, come detto, le partite in agenda: venerdì 15 dicembre a Lubiana contro la Slovenia (ore 18.30), in un match pesantissimo perché potrebbe orientare o riaprire i discorsi legati al secondo posto nel Gruppo D dell’Elite Round (anche in ottica playoff), e poi mercoledì 20 dicembre a Faenza contro la Spagna (ore 18.30), in una contesa importante per definire poi la posizione finale degli azzurri nella pool e capire quali saranno i margini di accesso ai. Sono 18 i: 3 portieri e 15 giocatori di ...