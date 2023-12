Calciatore dell’anno AIC | Osimhen svela per chi ha votato | scoppiano tutti a ridere

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 5 dicembre 2023) Nella serata di ieri si è svolto il Gran Galà AIC, la cerimonia di premiazione dei grandi protagonisti del calcio italiano per la stagione 2022-2023. Grande protagonista il Napoli che ha fatto incetta di premi: dal titolo di squadraa quello di miglior allenatore con Spalletti, passando per il miglior gol di Kvaratskhelia e i premi individuali della top 11. A proposito di premi individuali, sicuramente il più ambito è stato quello consegnato a Victorin qualità di migliordella stagione. Il bomber nigeriano lo ha voluto condividere con tutta la squadra e il compagno d’attacco Kvarastkhelia, coppia straordinariamente decisiva nella cavalcata scudetto dei partenopei. Per chi ha? Durante la premiazione, con la top 11 del campionato sul palco, è stato chiesto a ...