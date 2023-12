Bundesliga | Bayern Monaco-Union Berlin rinviata al 24 gennaio

(Di martedì 5 dicembre 2023) La gara valida per la tredicesima giornata ditrao, inizialmente prevista sabato scorso e cancellata per maltempo, è stataa mercoledì 24alle 20.30. Lo ha annunciato la Lega calcio tedesca (Dfl). Le abbondanti nevicate cadute nel sud della Baviera non avevano permesso lo svolgimento della partita come da programma. SportFace.

BR24 Sport FC Bayern: Nachholspiel gegen Union Berlin am 24. Januar

Das am Samstag witterungsbedingt abgesagte Spiel des FC Bayern gegen Union Berlin wird am 24. Januar 2024 nachgeholt. Das gab jetzt die Deutsche Fußball Liga (DFL) bekannt. Das abgesagte ...